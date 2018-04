Ein klassischer Stürmer mit großem Vorbild

Dreimal knallt der 20-jährige Sonay Erdem den Ball ins Netz. Gleich zu Beginn der Partie nutzt er einen Abwehrfehler eiskalt aus und überwindet SG-Keeper Pascal Ziefle im eins gegen eins. In der 26. Minute steht er dann wieder alleine vor dem Torwart aus Herzogsweiler-Durrweiler: Nachdem er sich den Ball selbst erobert hat, vollstreckt Erdem auch dieses Mal nervenstark und erzielt seinen zweiten Treffer.

Wie es sich für einen echten Stürmer gehört, hat er noch nicht genug. Beim Treffer zum 4:1 Endstand steht er wieder goldrichtig – erst lauert er nach einer Flanke auf den Abpraller und dann verwandelt er kaltschnäuzig. Der Dreierpack des Sulzer Top-Torjägers liefert seiner Mannschaft ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und das ausgerechnet gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler, die um den zweiten Platz mitspielt. Eine echte Überraschung auf heimischem Rasen.

Tor-Gefahr dank der Erdem-Brüder

Eine echte Überraschung war für Viele aber auch die bisherige Saison des VfR Sulz. In der letzten Runde war es nämlich noch das Team von Dominik Golubovic, das Tabellenzweiter wurde – jetzt kämpft es um den Klassenverbleib: „In dieser Saison geht es ausschließlich darum, drinnen zu bleiben. Das ist unser Ziel“, stellt Sonay Erdem klar. „Wir haben im Moment viele Verletzte und hatten zu Beginn der Saison ein paar Abgänge, zum Beispiel Philipp Rumpel“, fügt er als Erklärung an. Der Führungsspieler Rumpel wechselte zum Verbandsligist FC Albstadt und hinterließ somit eine Lücke im Sulzer Kader.

Erdem ist zwar erst seit letztem Jahr in Sulz, hat sich aber bereits gut eingefügt und konnte seinem Team mit 13 Saisontoren in dieser schwierigen Situation weiterhelfen. Deshalb denkt Erdem auch gar nicht erst an einen Wechsel, auch wenn es die ein oder andere Anfrage gab. Der Sulzer Kader ist auch durch den Ausfall seines älteren Bruders, Yasin Erdem, geschwächt: „Im Moment ist Yasin leider vom Verletzungspech geplagt“, erklärt der jüngere Erdem-Bruder. Er hat deshalb die Rückennummer 7 von seinem älteren Bruder übernommen und gibt alles, um den Ausfall so gut es geht auszugleichen.

Neben seinen Toren versucht er der Mannschaft auch durch „viel Laufen und Druck machen“ zu helfen. Trotzdem vermisst er seinen Bruder auf dem Feld: „Es macht einfach Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Er hat viel Erfahrung und kann immer sehr viele Tipps geben“, schwärmt der jüngere Erdem-Bruder. Yasin Erdem hatte bei Gaziantepspor einige Jahre in der türkischen Liga gespielt, bevor es den Mittelfeldspieler vor sechs Jahren wieder zurück nach Deutschland zog.

Sonay Erdem spielt am Liebsten im Sturm. Der Rechtsfuß hat auch sonst alles, was einen klassischen Angreifer ausmacht: Er ist technisch stark, kann gut dribbeln, hat ein hohes Tempo und das Wichtigste – er ist torgefährlich. Das hat er bei seinem Dreierpack erst kürzlich unter Beweis gestellt, als er im eins gegen eins eiskalt vollstreckt hat. Damit hat er vom Spielertyp her einige Gemeinsamkeiten mit seinem großen Vorbild: dem Weltfußballer Cristiano Ronaldo.

Aber der Auszubildende gibt zu: „Ich weiß, dass ich manchmal vielleicht etwas zu eigensinnig bin.“ Einige würden sagen, dass er auch diese Eigenschaft mit seinem großen Vorbild gemeinsam hat. Aber das gehört zu einem echten Stürmer nun mal dazu: es liegt am Stürmer-Gen.