Berlin. „Das ist eine der wichtigen sozialen Fragen.“ Unter anderem mit dem Baukindergeld, Steuerabschreibungen und milliardenschweren Förderprogrammen will die große Koalition erreichen, dass bis 2021 bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden.

Den Plänen zufolge sollen darunter mehr als 100 000 neue Sozialwohnungen sein. Der Bund will die Länder dabei mit mindestens fünf Milliarden Euro unterstützen. Als Hilfe für einkommensarme Haushalte soll auch das Wohngeld für Geringverdiener reformiert und erhöht werden. Damit mehr und schneller gebaut wird, sollen zudem die Verfahren beschleunigt werden.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) wertete den Wohngipfel als „ganz starkes Signal“. Ziel sei es, durch ein größeres Angebot die Preise zu senken. In der Breite sei es die größte Anstrengung, die bisher im Wohnbereich unternommen worden sei.

Verfassungsänderung geplant

„Wir brauchen viel mehr bezahlbare Wohnungen“, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Ihm zufolge soll die Verfassung geändert werden, damit der Bund den Ländern und Kommunen bei der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus stärker unter die Arme greifen könne. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben soll dafür sorgen, dass bundeseigenes Bauland billiger an Kommunen abgeben wird.

Weitere geplante oder bereits beschlossene Änderungen: Die Bundesregierung will gesetzliche Mindestanforderungen zur Standardisierung der Mietspiegel einführen. Außerdem sollen künftig Daten aus den vergangenen sechs statt bislang vier Jahren für die Berechnung genutzt werden. Am Mietspiegel orientiert sich auch die Mietpreisbremse. Sie untersagt bei der Wiedervermietung eine Miete von mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. In Regionen mit Wohnungsmangel sollen Vermieter außerdem nur noch acht Prozent statt wie bisher elf Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen dürfen.

Zusätzlich zur steuerlichen Abschreibung für vier Jahre will der Bund eine Sonderabschreibung von jährlich fünf Prozent gewähren. Der Bonus gilt für Bauanträge zwischen dem 31. August 2018 und Ende 2021. Diese Woche startete darüber hinaus das Baukindergeld in Höhe von 1200 Euro pro Kind.

Der Deutsche Mieterbund sprach von einer Veranstaltung mit Symbolcharakter. „In der Sache aber hat der Wohngipfel aus unserer Sicht wenig Neues gebracht“, erklärte Bundesdirektor Lukas Siebenkotten.