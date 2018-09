Einblick in die Welt der Deutschtürken

Ulm. „Vielen Deutschtürken gelingt es durch ihre äußerliche Angepasstheit die Mehrheitsgesellschaft darüber hinwegzutäuschen, dass hinter den verschlossenen Türen ihrer Wohnungen nach wie vor die Regeln der Parallelgesellschaft gelten,“ beklagt Tuba Sarica.

Sie fordert eine ehrliche Debatte jenseits von Denkstrukturen, in denen es sich die Deutschtürken in ihrer Opferrolle bequem machen und gleichzeitig ihre eigene Parallelwelt schaffen würden. Sie kritisiert aber auch die Deutschen, die durch falsch verstandene Toleranz genau diese Entwicklungen fördern. Die Autorin geht dabei so weit, zu behaupten, dass deutschenfeindliche Einstellungen weit verbreitet seien: Der türkische Präsident Reccep Tayyip Erdogan habe das geschickt aufgegriffen und für seine Zwecke politisch instrumentalisiert, lautet ihr Resümee. Anhand zahlreicher Erlebnisse aus ihrer Biographie veranschaulicht Sarica eindrücklich, wie in der deutsch-türkischen Parallelwelt oft die Werte eines archaisch rückwärtsgewandten Islam gelebt werden, worunter vor allem die Frauen zu leiden haben. Peter Schuster

Tuba Sarica: Ihr Scheinheiligen! Doppelmoral und falsche Toleranz – die Parallelwelt der Deutschtürken und die Deutschen. Heyne, 224 Seiten.14,99 Euro.