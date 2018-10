Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in den Jugendclub in der Rottweiler Straße eingebrochen. Die Unbekannten stellten einen Mülleimer unter ein Fenster, hebelten dieses auf und kletterten in das Gebäude. Dort brachen die Gauner eine Bürotüre auf und entwendeten aus einer Kasse Wechselgeld in Höhe von zirka 150 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat oder den Tätern (Telefon 07423/81010).