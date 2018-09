Kommentar Eine Chance für den Bund

Es ist schon erstaunlich: Jetzt plötzlich entdecken einige Bundesländer, allen voran Baden-Württemberg, die Bedeutung des Bildungsföderalismus für sich. Just in dem Augenblick, in dem der Bund ihnen einen Teil ihrer Kompetenzen abnehmen will, damit Geld und neue Konzepte schneller in den Schulen ankommen.