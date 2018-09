Eine Herkulesaufgabe

Plötzlich läuft ein Reh über den Weg, Eichelhäher kreischen und Bussarde rufen. Der Gang durch das Naturschutzgebiet Hacksberg/Steckental in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) mit seinen alten Bäumen und schönen Ausblicken ist ein Naturerlebnis. Doch der Wald besitzt jetzt noch eine zusätzliche Attraktion. Denn neuerdings verläuft durch dieses Biotop der Landesvermessungsweg mit Tafeln, auf denen Geometer die Geschichte der Landesvermessung in Württemberg beschreiben. Der Landkreis Böblingen hat den Pfad zusammen mit der Stadt Weil der Stadt und dem Schwarzwaldverein zum Jubiläum der württembergischen Landesvermessung angelegt. Am kommenden Samstag wird er vom Böblinger Landrat Roland Bernhard feierlich eröffnet.

Vor 200 Jahren nahm das Cannstatter Volksfest seinen Anfang. 1818 begannen aber auch die Geometer im damaligen Königreich, das unter Napoleons Einfluss neu gestaltete Territorium zu vermessen. Der Rundweg beginnt am südlichen Rand der ehemaligen Reichsstadt bei der Wendelinkapelle. Zum Teil verläuft er auf dem Hauptwanderweg 5 des Schwäbischen Albvereins und auf einem Wanderweg des Schwarzwaldvereins.

Das gewaltige Unternehmen, das Land genauestens zu vermessen, war eine Reaktion auf die Neugestaltung des ehemaligen Herzogtums. 1806 war Württemberg Königreich geworden. Durch die Eingliederung der Territorien von Reichsstädten und Klöstern sowie der vorderösterreichischen Besitzungen hatte sich die Fläche, über die König Friedrich I. regierte, nahezu verdoppelt.

Fiskalische, aber auch militärische Gründe spielten eine große Rolle für diese „Herkulesaufgabe“, wie es in der Festschrift über 200 Jahre Landesvermessung Baden-Württemberg heißt. Eine exakte Landesvermessung bildet die Grundlage für die Erhebung von Grundsteuern. Für eine einheitliche und gerechte Erhebung der Grundsteuer fehlten aber genaue Flächenangaben zu den Grundstücken. Deswegen war die Vermessung von höchster politischer Wichtigkeit. Um sein Ziel zu erreichen, ordnete Friedrichs Nachfolger Wilhelm I. mit Dekret vom 25. Mai 1818 die Landesvermessung an.

Mit der wissenschaftlichen Leitung der Vermessung beauftragte der Fürst den Tübinger Mathematiker und Astronomen Johann G. F. Bohnenberger, der aus Simmozheim stammte, dem Nachbarort von Weil der Stadt. Dort liegt der „Vater der Landesvermessung“, der das Ende des Unternehmens nicht erlebte, auch begraben. Bei seinem Projekt wendete Bohnenberger die Dreiecksmessung an. Sind zwei Winkel eines Dreiecks und die Länge einer Seite bekannt, so lassen sich alle anderen Längen berechnen. Für diese Methode benötigte Bohnenberger eine Basislinie. Dafür wählte der Professor die schnurgerade Solitude-Allee aus, die zwischen dem gleichnamigen Schloss und Ludwigsburg verläuft.

Mit Stangen und Drähten ermittelte Bohnenberger in mehreren Messungen die genaue Länge dieser „Urstrecke“, rund 13 Kilometer. Das Ergebnis war beeindruckend. „Es ist immer noch faszinierend, mit welch einfachen Mitteln die Landvermesser damals solch eine Präzision erreichten“, sagt Klaus Erb vom Amt für Vermessung im Landratsamt Böblingen, der mit dem Projekt Lehrpfad beauftragt war. Als das Ergebnis von der Solitude-Strecke vorlag, konnte Bohnenberger das Land mit einem Netz von Dreieckspunkten überziehen und exakt vermessen.

Kosten: 3,82 Millionen Gulden

500 Mann setzte Bohnenberger für diese „Herkulesaufgabe“ ein. Zwischen 1818 und 1840 markierten die Geometer im Akkord fast 30 000 trigonometrische Punkte und registrierten rund fünf Millionen Flurstücke. Das Projekt verschlang 3,82 Millionen Gulden. Maßeinheit war übrigens der württembergische „Schuh“, der 0,28649 Meter entspricht.

Die Tafeln des Landesvermessungswegs beschreiben freilich nicht nur die Anfänge der Landesvermessung. Sie geben einen Überblick über die Entwicklung der Geodäsie. „Wir schlagen einen großen Bogen von der Landesvermessung zur Geoinformation“, sagt Peter Scholl, Leiter des Böblinger Amts für Vermessung. Am Wendepunkt des Lehrpfads in 500 Meter erläutert eine Tafel, dass sich die Geodäten bei der Positionsbestimmung seit mehr als zehn Jahren auf „Signale aus dem All“ stützen. Die Messtechnik wertet gleichzeitig die Daten von zehn bis 15 Satelliten aus.

Inzwischen setzen die Landvermesser auch Drohnen ein. Das Landratsamt Böblingen hat vor sechs Wochen – und damit als eines der ersten im Land – einen Multicopter für 15 000 Euro angeschafft.„Vermessung verändert sich ständig. Aber sie wird immer gebraucht“, sagt Scholl am Ende des Rundwegs.