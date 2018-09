Eine Krone aufs Dach

Bauhöfe orientieren sich an einer besonderen Zeitmarke, dem Winterdienst. Zum Winterdienst 2019/2020 sei der neue Bauhof betriebsbereit, konnte Dettenhausens Bürgermeister ThomasEngesser am Donnerstag den Gästen beim Richtfest in der Waldenbucher Bonholzstraße versprechen. 2007 haben Waldenbuch und Dettenhausen über Kreis- und Regierungspräsidiumsgrenzen hinweg einen Zweckverband für den gemeinsa...