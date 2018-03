Eine Mitte fürs Dörfle

Wie segensreich das Bund-Länder-Programm zur Ortskernsanierung von kleineren Städten und Gemeinden sein kann, erfuhren Ammerbuchs Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend in der Praxis. Zum ersten Mal tagten sie in der Entringer Zehntscheuer – wunderbar renoviert unter anderem mit dem Geld aus dem Programm. Nachdem mit dem Fördergeld schon Altingen und Entringen aufgewertet wurden – die beide...