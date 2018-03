Berlin. In den USA herrscht Ausnahmezustand, zumindest in sportlicher Hinsicht. Derzeit geht die „March Madness“ um, der Märzwahnsinn beschreibt das größtmögliche Basketball-Spektakel in Form von 64 College-Teams, die in K.-o.-Runden aufeinander treffen. Das fesselt Millionen Fernsehzuschauer. Mit dabei übrigens – und auch noch nicht ausgeschieden – das deutsche Talent Moritz Wagner.

Doch der absolute Star ist in diesem Jahr nicht ein bestimmter Spieler – es ist eine 98-jährige Nonne. Sie bekommt die allermeisten Interviewanfragen. Schwester Jean sitzt im Rollstuhl, trägt einen Harry-Potter-Schal und ist für das Seelenheil der Jungs aus Chicago zuständig. Die brauchen geistliche Unterstützung besonders dringend, lernen sie doch an der Loyola-Universität, einer Jesuiten-Hochschule.

Auf göttlichen Beistand allein verlässt sich Schwester Jean aber nicht. Nach dem Gebet vor dem Spiel gibt sie auch noch Taktik-Tipps. Und nach dem Spiel verschickt sie per E-Mail Spielanalysen. Schließlich hat Jean Dolores Schmidt einst als Lehrerin selbst Basketball gespielt. Bisher jedenfalls hat sie alles richtig gemacht. Die Layola Ramblers legten eine Siegesserie hin und stehen jetzt völlig unerwartet zusammen mit drei anderen Teams in der Finalrunde – zu Ostern. Zum letzten Mal war Layola übrigens vor 33 Jahren bei dem Turnier vertreten. Wenn das keine Auferstehungsgeschichte ist. Hajo Zenker