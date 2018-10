Kressbronn. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag auf einem Stahlschiff ausgebrochen und hatte dann auf sechs weitere Boote übergegriffen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen mitteilte.

Ein Zeuge, der auf seinem Boot schlief, wurde demnach durch einen Knall geweckt und alarmierte die Rettungskräfte. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten an, um die Flammen zu löschen. Die Einsatzkräfte verlegten Ölsperren, um im Hafenbecken Kraftstoffe aufzufangen. Niemand wurde verletzt.

Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Feuer gekommen ist. «Bislang deutet vieles auf einen technischen Defekt hin», so ein Polizeisprecher. Ein Nachbar am Liegeplatz des Stahlschiffes habe angegeben, dass dieses dort schon längere Zeit ungenutzt gelegen habe.

Ein Motorboot sank nach dem Feuer komplett. Mehrere Polizeitaucher suchten in 22 Metern Tiefe danach - zunächst erfolglos. Der Einsatz wurde nach Polizeiangaben am Donnerstagmittag abgebrochen. Am Freitag sollte ein Roboter der Wasserschutzpolizei versuchen, das gesunkene Boot zu orten. Ein zweites Boot trieb nur mehr mit dem Bug über dem Wasser im Becken. Es sollte voraussichtlich noch im Laufe des Donnerstags geborgen werden, so ein Sprecher.

Die Bergung falle mitten in den Hochbetrieb vor den Wintertagen, wie die Geschäftsführerin des Hafens Ultramarin, Sonja Meichle, erzählte. Zwei Drittel der Boote würden dann aus dem Wasser geholt, «für manche Transporte zum Winterlager sind Polizeibegleitungen angemeldet. Das ist alles genau getaktet. Da darf es keine Verzögerungen geben.» Laut Meichle läuft der Betrieb aktuell normal weiter. Der Yachthafen ist der größte am Bodensee, dort liegen mehr als 1500 Segel- und Motorboote.