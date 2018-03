Stuttgart. Die 80er sind in der Oldtimer-Community angekommen. Überall waren die kantigen Automobilklassiker in den vergangenen Tagen bei der Retro Classics, weltgrößten Oldtimer-Messe zu sehen. 30 Jahre danach ist die Optik dieser Autos gewöhnungsbedürftig wie ein Jackett mit Schulterpolster aus dieser Zeit. Doch die Wertsteigerung solcher auch Neoclassics genannten Automobile scheint viel höher zu sein als die alten Textilien. In Halle zehn der Stuttgarter Messe stand beispielsweise ein Audi Quattro Sport, Baujahr 1985 zum Verkauf – für 529.999 Euro. Der Anbieter versicherte, dieser Wagen sei einer von 18 gebauten dunkelblauen Versionen mit gerade einmal 11.883 Kilometer auf dem Tacho. Ein Niederländer wollte für einen Volkswagen T3 Syncro, Baujahr 1989, 38.700 Kilometer, knapp 100.000 Euro.

Insgesamt 140.000 Quadratmeter waren auf der Messe für die Oldtimer reserviert. Laien konnten die Schönheit der Wagen bewundern, doch nicht unbedingt nachvollziehen, warum für zwei ähnlich ausschauende Autos eine fünfstellige und eine sechsstellige Summe verlangt wurden. Solche motorisierten Schätzchen seien eine gute Geldanlage, hieß es von allen Seiten.

Wem der fachliche Blick fehlt, sollte einen Gutachter zu Rate ziehen oder das „Institut für automotive Forensik“ aufsuchen. Sebastian Hoffmann ist der Geschäftsführer. Er hat sich drauf spezialisiert, Fälschungen auf die Schliche zu kommen. Dafür hat er eine Ausstattung wie ein Kriminaltechniker. Auch ein mobiles Röntgengerät, wie es Veterinäre nutzen, gehört dazu. Damit lassen sich verdeckte Schäden entdecken. Bis zu 4000 Euro kostet eine Untersuchung. Er wird auch von Auktionshäusern gerufen. „Manchmal unterscheiden sich zwei Modelle nur minimal. Aber die gefälschte Bezeichnung kann den Wert eines Oldtimers um mehrere hunderttausend Euro mindern“, ist seine Erfahrung. „Ich habe jeden Tag mit Fälschungen zu tun.“ Als Anschauungsobjekt hat er sich einen BMW 328 Roadster von 1938 ausgeliehen und nach Stuttgart gebracht. Das Mobil wurde voriges Jahr in einer Scheune entdeckt.