Eine knackige Hausnummer

Zu Hause drei Punkte und in der Fremde ein Unentschieden: Mit dieser Bilanz könnte Eutingens Coach Roland Gölz gerne auch weiterhin leben. Doch am Sonntag kommt auf heimischem Kunstrasenplatz ein richtiger Kracher auf die SV-Damen zu. Der VfL Herrenberg, als Vizemeister der Landesliga Staffel 2 in die Verbandsliga aufgestiegen, hat in den bisherigen zwei Spielen die Gegner in der Verbandsliga zie...