Eines der modernsten Systeme

Die Bauarbeiten an der Kläranlage in Kiebingen sind abgeschlossen. Der Probebetrieb läuft erfolgreich. Demnächst werden die sogenannten Planctomyceten, das sind Bakterien, die zur Reinigung eingesetzt werden, auch in den Hauptstrom der Kläranlage eingeleitet. Diese Bakterien sind in der Lage, den im Abwasser enthaltenen Stickstoff ohne Zugabe von Kohlenstoff abzubauen.Am Freitag war Gelegenheit, ...