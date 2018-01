Einst billig, heute kaum zu bekommen

Früher waren Strohbären in der Fasnet vor allem in ländlichen Gegenden verbreitet, heute sind sie seltener geworden. Zu ihrem 50. Geburtstag belebte die Butzenzunft Kiebingen ihren Äschebären wieder. Unter dem Erbsenstroh schwitzte Frank Eberhardt, der sich am Sonntagmorgen unter großem Publikumsinteresse vor dem Gemeindesaal einbinden ließ.„Wir haben das vorher nicht geübt, ich mache es zum erst...