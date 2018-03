Mannheim/München. «Ich habe immer Bock auf Eishockey. Es ist eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich würde ohne Zweifel zur WM fahren», sagte der 32-Jährige am Mittwoch. Unklar ist noch, ob sein Teamkollege Marcel Goc vom 4. bis 20. Mai in Dänemark mitspielt. Der DEB-Kapitän äußerte sich am Tag vor dem Auftakt ins Playoff-Halbfinale gegen den EHC Red Bull München erneut nur vage.

Den Schub vom sensationellen Olympia-Silber wollen die Mannheimer in der Vorschlussrunden-Serie ab Donnerstag (19.30 Uhr) nutzen, um den Titel-Hattrick der Münchner zu verhindern. «Es gibt dir einfach ein Supergefühl, zu wissen, was du geschafft hast. Die Erfahrungen, die wir in Pyeongchang gemacht haben, helfen uns jetzt», sagte Goc.

Matthias Plachta meinte: «Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist ein schönes Gefühl und gibt ein bisschen einen Extraschub für die Playoffs.» Plachta gehört wie David Wolf momentan zu den auffälligsten Adler-Profis. Endras, der bei Olympia nicht zum Einsatz kam, ist bislang zudem der überragende Keeper der Playoffs. In der Best-of-Seven-Serie treffen sieben Münchner Pyeongchang-Fahrer auf sechs Mannheimer Silber-Gewinner.

Der EHC gibt sich vor dem ersten Duell betont selbstbewusst. «Uns erwartet ein Super-Team mit großer Tradition, aber wir haben keine Angst», sagte Kapitän Michael Wolf. Yannic Seidenberg ergänzte: «Sicher hat Mannheim einen sehr guten Kader, aber sie waren in der Saison nicht die Stabilsten.» In den vier Hauptrundenspielen setzte sich München viermal gegen die Mannheimer durch, die erst nach dem Trainerwechsel im Dezember hin zu Bill Stewart und einer Eingewöhnungsphase durchstarteten.