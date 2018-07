Aufmerksam verfolgten gut 100 Interessierte den Informationsabend zum geplanten Kunstrasenplatz in Renfrizhausen. Bilder: Klemenz

Freizeit Enge beim Umziehen und Duschen

Kontroverse Diskussionen gab es am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne für den Kunstrasenplatz im Mühlbachtal. Bei den Sanitärräumen klemmt es jetzt schon. Die Stadt stellt einen möglichen Anbau erst in zwei Jahren in Aussicht.