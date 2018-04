Ulm. Doch eingeklemmt zwischen Multikulti-Verklärung auf der einen und Überfremdungsangst auf der anderen Seite ist bislang ein praktikables Zuwanderungsgesetz ausgeblieben.

Der Wohlstandsverlust, den die IW-Forscher jetzt ausgerechnet haben, ist enorm. Unabhängig davon, ob die Zahl nun exakt so eintreten wird – an der Tendenz wird sich wenig ändern. Was heute im Boom gilt, wird auch morgen bei schwächerer Konjunktur schon aus demographischen Gründen gelten: Firmen entgeht Geschäft, weil das Personal fehlt – Ingenieure ebenso wie Handwerker, Altenpfleger genauso wie Erzieherinnen.

Die frühere Furcht vor Billigarbeitskräften aus Osteuropa hat sich längst verflüchtigt. Migration sollte mehr unter ökonomischen Aspekten betrachtet werden. Wenn die Politik dies nicht tut, büßt dafür die ganze Volkswirtschaft.