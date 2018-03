Stuttgart. Eine Untersuchung des Landesgesundheitsamts habe keine Spuren von Milzbrand in dem Pulver ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Bei sogenannten Milzbrand- oder Anthrax-Erregern handelt es sich um Bakterien, die bei Menschen zum Tode führen können. Um welchen Stoff es sich stattdessen handelte, war zunächst unklar. Das Pulver war Mitarbeitern der Klinik am Dienstag der Post aufgefallen, Polizei und Feuerwehr rückten an. Es sei schwierig, festzustellen, woher der Stoff stamme, sagte der Sprecher. Das Pulver sei zunächst keinem Brief oder Paket zuzuordnen gewesen.