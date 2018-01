Erdogans Spiel mit dem Feuer

Am 18. Januar reiste Hulusi Akar in geheimer Mission nach Moskau. Der türkische Generalstabschef kam nicht allein in die russische Hauptstadt. Der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, Hakan Fidan, begleitete ihn. Hinter verschlossenen Türen vereinbarten sie einen Deal mit Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow. Moskau versprach, seine 150 Ausbilder aus der syrischen Region Afrin abzuziehen. Dies ermöglichte eine Aktion, die zwei Tage später losbrach.

„Operation Olivenzweig“ – unter dem Symbol des Friedens rückten türkische Panzer in den Norden Syriens ein. Die Regierung in Ankara begründete die Aktion damit, dass sie sich gegen Terroristen wehren müsse. Zum Angriff auf die Region Afrin fand der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan martialische Worte. „Zuerst werden wir die Terroristen ausrotten, dann werden wir es dort lebenswert machen“, sagte er. Von der Nato erhielt Erdogan Rückenwind. Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, jedes Land habe das Recht zur Selbstverteidigung. Allerdings solle die Türkei maßvoll vorgehen. Danach sieht es nicht aus. Mehr als 300 kurdische Kämpfer wurden nach türkischen Angaben getötet, auch von toten Zivilisten wird berichtet.

Ziel des Militäreinsatzes ist Afrin, in der kurdische Bevölkerungsteile nach dem Aufstand gegen Syriens Staatschef Baschar al-Assad 2011 eine weitgehend autonome Region aufgebaut haben und sie Rojava nannten. Solche Bestrebungen versucht die Türkei seit Jahrzehnten zu unterbinden, da sie fürchtet, die Millionen Kurden, die auf mehrere Länder der Region verteilt sind, könnten einen eigenen Staat bilden und dafür türkisches Territorium beanspruchen. In Rojava gibt die syrische Kurdenpartei PYD mit ihrem militärischen Arm YPG den Ton an. Die YPG wird als Ableger der türkischen Terrorgruppe PKK angesehen.

Ausgerechnet einer der wichtigsten Nato-Verbündeten der Türkei jedoch hat im Kampf gegen die Terrormiliz IS jahrelang die YPG gepäppelt: die USA. Sie lieferten Waffen und Ausbilder an die Kämpfer, damit die US-Armee nicht mit Bodentruppen gegen den IS vorgehen musste. Auch wenn der IS in Syrien und im Irak weitgehend geschlagen ist: Noch immer steht diese Allianz. Umso hellhöriger wurde man in Ankara, als die USA ankündigten, eine 30 000 Mann starke Grenzschutztruppe aus YPG-Kämpfern und lokalen Rekruten aufzubauen, um im Nordosten Syriens versprengte IS-Kader in Schach zu halten. Strategisch verfolgen die Amerikaner damit nach Ansicht von Experten vor allem ein Ziel: sich eine Präsenz in dem machtpolitisch wichtigen Gebiet zu erhalten. Der Iran etwa wäre dann in Reichweite.

Rojava ist vom Nordosten Syriens bereits durch eine türkische Invasion vor anderthalb Jahren abgeschnitten. Und Erdogan kündigt nun an, auch die Region Manbidsch anzugreifen. „Jetzt liegt es an uns, diese Terrorarmee zu erdrosseln, noch bevor sie geboren wird“, eiferte er. Dort sind aber nicht nur YPG-Kämpfer, sondern auch rund 2000 US-Soldaten stationiert. Die große Frage: Kommt es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Nato-Partnern? Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Tom Bossert, warnte bereits vor „schrecklichen Folgen“.

Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist ohnehin nicht das beste. Die wieder erwachte Nähe der Türkei zu Russland ist Washington genauso wenig geheuer wie der Türkei das US-Asyl für den Prediger Fethullah Gülen. Ihn macht Erdogan für den Putsch von 2016 verantwortlich. Aus der Ferne könne sich Russlands Präsident Wladimir Putin die Hände reiben, meint der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter. „Russland ist in enger Abstimmung mit Erdogan daran gelegen, einen Keil zwischen die Nato-Staaten USA und Türkei zu treiben“, sagte er dieser Zeitung. Der Einmarsch der Türkei sei völkerrechtswidrig. Kiesewetter forderte, den Kurden mehr Autonomie einzuräumen. „Entscheidend ist, dass die Kurden als größte Ethnie des Nahen Ostens ohne eigenen Staat nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil einer Lösung sein müssen.“

Ob es dazu kommt, ist fraglich. Noch ist nicht klar, ob sich die USA im Fall eines türkischen Angriffs auf Manbidsch nicht zurückziehen und ihre kurdischen Verbündeten opfern. Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland, ist empört: „Jetzt wäre es an der Zeit, dass der Westen seine Treue zum kurdischen Bündnispartner zeigt und nicht wegschaut, während Ankara seine neo-osmanischen Träume auslebt.“ Auch die jüngsten Zusammenstöße zwischen Kurden und Türken in Deutschland oder die kurdische Großdemonstration am Samstag in Köln zeigen es: Der Konflikt reicht bis hierher. Es gebe ein „erhöhtes Demonstrations- und Versammlungsaufkommen“ im Zusammenhang mit den Ereignissen in Afrin, bestätigte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth. Teilweise gebe es im Umfeld der Proteste auch Straftaten, die sich aber im Rahmen hielten. Am Samstag waren es PKK-Fahnen und Bilder von PKK-Chef Abdullah Öcalan, die zum Abbruch der Demonstration durch die Polizei führten.