Ermordet, weil er sich verliebte

Dieser Tage wurde auf dem Gräberfeld X des Tübinger Stadtfriedhofs ein Blumengebinde in den polnischen Nationalfarben abgelegt. Es erinnert an den dort im Jahr 1942 im Massengrab bestatteten Zwangsarbeiter Franciszek Gacek. Sein Name ist auf den Gedenktafeln aufgeführt.Gaceks Familie war vor ein paar Tagen in Tübingen und hat die Gedenkstätte besucht. Die kleine Besuchergruppe war sehr ergriffen ...