Erst Wagner, dann die Stille

Stuttgart. Das Mobiliar für sein schmales Büro hat Cornelius Meister im Fundus der Staatstheater zusammengetragen, einen langen Holztisch, eine bunte Sammlung an Stühlen. Es sind Requisiten aus abgespielten Produktionen. Der neue Generalmusikdirektor fühlt sich wohl in der Tradition und sagt lachend: „Theaterleute, die neu ans Haus kommen, neigen gerne dazu, zu behaupten, dass es jetzt mit ihnen losgehe, aber man fängt ja nicht bei Null an, es ist schon lange losgegangen.“

Meister ist gerade mal 38 Jahre alt, hat als Pianist und Dirigent eine Wunderkind-Karriere hingelegt. In dieser Saison debütiert er an der Metropolitan Opera in New York mit „Don Giovanni“, in Zürich bringt er „Così fan tutte“ heraus (mit Kirill Serebrennikow, der von Moskau aus, im Hausarrest, Regie führen soll). Die Staatsoper Stuttgart aber habe Priorität in jeder Hinsicht: „Es ist mein Stammhaus, den Begriff mag ich sehr gerne.“ Verzetteln wolle er sich nicht. Schon vor einem Jahr ist er mit seiner Familie an den Neckar gezogen, weil er sich nicht zeitgleich in der Stadt und in der Staatsoper einleben wollte. Der Mann macht keine halben Sachen. Stuttgart? Eben wegen der Tradition, aber auch weil das Publikum so ungemein neugierig sei. Und, muss man hinzufügen, weil er den neuen Intendanten Viktor Schoner sehr schätzt.

Wagners „Lohengrin“ war vergangenen Samstag sein Saisonstart: eine beifallumtoste Premiere. Jetzt am Sonntag dirigiert Meister sein erstes Sinfoniekonzert mit dem Staatsorchester. Wieder ein Antrittskonzert in der Liederhalle mit Gustav Mahler (diesmal die 7. Sinfonie): Kürzlich feierten die Stuttgarter den neuen Chefdirigenten des SWR Symphonieorchesters Teodor Currentzis mit der „Dritten“ von Mahler wie einen Messias, jetzt folgt der nächste Shooting-Star. Konkurrenz? Nein, Currentzis sei in der Staatsoper vorbeigekommen, habe in einer „Lohengrin“-Probe zugehört, man tausche sich kollegial aus. „Wir freuen uns alle, dass in der Stadt enorm viel passiert.“ Was tatsächlich auffällt, schließlich zählen noch Dan Ettinger, Chef der Stuttgarter Philharmoniker, und Hans-Christoph Rademann von der Bachakademie, Spezialist für historisch informierte Aufführungspraxis, zur international beachteten Stuttgarter Dirigenten-Szene.

Cornelius Meister gehört zu den Perfektionisten bei der Klang-Arbeit und fühlt sich als Generalmusikdirektor nicht nur für die eigenen Aufführungen verantwortlich. Es beglücke ihn sehr, sagt der sympathisch verbindliche Meister, dass die Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters von Anfang an „richtig große Lust“ und „unglaubliche Begeisterung“ schon in den Proben mit ihm gezeigt hätten. Er habe noch viel vor: „Wir können tiefer in die Musik eindringen, wenn wir uns nicht nur mit der Musik beschäftigen, sondern uns auch menschlich verstehen und uns mit der Philosophie, der Literatur, der Geschichte der Werke auseinandersetzen. Musik als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen, liegt mir am Herzen.“

Nicht zuletzt als Chef des ORF Radio-Symphonieorchesters in Wien hat Meister viel Erfahrung als Konzertdirigent gesammelt. In Stuttgart fängt er, nach einem auch gewaltigen „Lohengrin“, mit dem Staatsorchester ganz still an: mit „ 4‘33‘‘ von John Cage, einem Klassiker der Moderne, in dem kein einziger Ton gespielt wird.

Cornelius Meister, der als Musiker auch äußerst dankbar ist über jede Form von Stille, verspricht ein außerordentliches Erlebnis. „Musik besteht nur aus Klängen. Die Kunst des Komponierens liegt auch darin, dass der Komponist den Instrumentalisten zu bestimmten Zeiten kluge Pausen einräumt und dass daraus eine schöne Musik entsteht – bei Cage besteht das Verhältnis zu 100 Prozent aus Pausen, wobei es natürlich nie vollkommen still ist.“

Das Neue, es wird bei Meister viel Raum einnehmen, Márton Illés etwa ist in dieser Saison als „composer in focus“ zu erleben. Warum hat das Publikum so große Vorbehalte gegenüber zeitgenössischer Musik? „Es gab eine Zeit, in der man vielleicht gar nicht das Ziel hatte, das Publikum zu erreichen, eine Zeit, in der es als chic gegolten hat, dass der Saal leer war, weil das als Qualitätsmerkmal galt. Das ist hoffentlich vorbei.“ Es sei sehr wichtig, die Werke aufzuführen. Wer nichts ausprobiere, könne nicht wissen, was er versäumt: „Und ein Urteil über die Musik können wir als Zeitgenossen sowieso nicht fällen, wir könnten uns genauso irren, wie man sich bei Mahler jahrzehntelang irrte.“

Unzureichende Liederhalle

Wo sich der neugierige Generalmusikdirektor aber sicher ist: dass Stuttgart einen neuen Konzertsaal braucht. Im Frühjahr sei er in China gewesen, jede Millionenstadt dort besitze ein neu gebautes Konzerthaus im Range der Elbphilharmonie. Die Liederhalle aber? „Es reicht nicht mehr aus, einen akustisch guten Saal zu haben, das Publikum hat ein anderes Lebensgefühl als früher. Ein Ambiente, das vor 50 Jahren als angemessen empfunden wurde, wirkt inzwischen nicht mehr topmodern. Ich bin glücklich, in der Liederhalle zu dirigieren, aber sie ist in mancher Hinsicht ganz offensichtlich nicht mehr konkurrenzfähig zu anderen internationalen Konzerthäusern. Es ist wichtig, jetzt die Weichen zu stellen, Bauvorhaben dauern lange.“

Cornelius Meister lebt, liebt die Tradition, er fängt nicht bei Null an, aber er ist in Stuttgart ziemlich entschlossen eingestiegen ins Musikleben.