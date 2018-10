Erste Punkte im Neckartal

HK Ostdorf/Geislingen - HSG Neckartal 21:25 (10:13).Das Ziel vor diesem Spiel in Geislingen war klar: Die ersten Saisonpunkte müssen ins Neckartal. So begannen die Frauen der HSG hochmotiviert und konnten durch Treffer von Sara Mäntele und Lili Ahner in der 4. Minute mit 2:0 in Führung gehen. Die Gastgeberinnen aus Geislingen zeigten sich davon zunächst unbeeindruckt und glichen binnen weniger Mi...