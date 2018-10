Erstes Spiel für die Empfinger

In der Landesklasse kommt es am morgigen Samstag um 18 Uhr zum Bezirksduell zwischen dem TV Oberhaugstett und der TTG Unterreichenbach/Dennjächt. Mit 5:1 Punkten ist die TVO-Truppe Tabellenzweiter, die TTG mit 1:5 Zählern am Tabellenende. Um 19.30 Uhr erwartet die Mühringer „Zweite“ mit dem VfL Sindelfingen II eine Mannschaft, die völlig unberechenbar ist. Erst zog diese mit vierfachem Ersatz geg...