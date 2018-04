Erstkommunion für 16 Kinder aus Empfingen, Fischingen und Glatt

Einen besonderen Tag erlebten am Weißen Sonntag 16 Jungen und Mädchen aus Empfingen, Wiesenstetten, Fischingen und Glatt in der katholischen Kirche in Empfingen: Die Erstkommunion. Diese gehört neben Taufe und Firmung zu den Einführungssakramenten der katholischen Kirche und ist zugleich ein wichtiger Schritt des Hineinwachsens in die Kirche. Vor dem von Dekan Alexander Halter zelebrierten feierl...