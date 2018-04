Erstmals eine Frau an der Spitze

Erstmals in der 94-jährigen Vereinsgeschichte des Musikvereins Bad Imnau lenkt eine Frau das Vereinsschiff: Bei der Hauptversammlung in der Café- und Weinstube Adler brach die bisherige Vize-Vorsitzende Christine Lohmiller die Männerdomäne und löste den bisherigen Vorsitzenden Tobias Reinacher nach acht Jahren ab. Reinacher kandidierte bei den Neuwahlen nicht mehr, so dass auch ein neuer Zweiter ...