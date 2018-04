Ludwigsburg. Die Beweise reichten für einen Haftbefehl, teilten Polizeipräsidium Ludwigsburg und Staatsanwaltschaft Stuttgart gestern mit. Wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sitze ein 20-Jähriger bereits seit 6. April in Untersuchungshaft.

Der Auszubildende in einer Kindertagesstätte im Kreis Ludwigsburg soll sich an einem heute dreijährigen Mädchen vergangen haben. Dessen Mutter hatte nach entsprechenden Schilderungen der Tochter über Vorfälle im vergangenen Jahr Verdacht geschöpft und die Polizei eingeschaltet. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten auch selbst angefertigte Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt. Die Opfer sollen fünf Kinder im Alter von ein und zwei Jahren sein, die in der Tagesstätte betreut werden.

Der Tatverdächtige hatte auch seine Dienste als Babysitter in Internet-Portalen angeboten. Nach Erkenntnissen der Polizei soll er damit jedoch keinen Erfolg gehabt haben.

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist zudem ein dreijähriges Mädchen in der vergangenen Woche offenbar nur nicht missbraucht worden, weil ein Passant einschritt. Ein acht Jahre alter Bub hatte den Mann um Hilfe gebeten, nachdem seine Spielkameradin von einem Unbekannten gepackt worden war. Der Fremde hatte sich nach Polizeiangaben bereits auf das Kind gelegt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. hgf