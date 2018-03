Es geht um mehr als den Titel

München. Morgen kommt der Osterhase. Auch zu den Fußballern von Borussia Dortmund. Die müssen am Tag vor der Eiersuche heute Abend (18.30 Uhr) zum Bundesliga-Knaller beim FC Bayern München antreten. Gut möglich, dass die Borussen nach dem Abpfiff belämmert Spalier stehen müssen, um ihrem Rivalen zur 28. deutschen Meisterschaft zu gratulieren. Eine andere Möglichkeit für die Dortmunder wäre, dem FC Schalke 04 die Daumen zu drücken. Wenn der im Heimspiel am Nachmittag gegen den SC Freiburg punktet, wäre die Titelentscheidung um mindestens eine Woche verschoben.

Dem Rivalen FC Bayern, der erstmals seit dem Jahr 2000 eine Meisterschaft „dahoam“ perfekt machen kann, gratulieren? Dem Erz-Rvialen FC Schalke 04 die Daumen drücken? Beide Optionen kommen für einen echten Borussen nicht in Frage. Einziger Ausweg aus dem Dilemma ist aus Dortmunder Sicht ein Punktgewinn in der Allianz Arena.

Beim Bundesliga-Hit heute Abend steht aber noch mehr als die mögliche Titelentscheidung auf dem Spiel. Es geht auch um die Zukunft beider Klubs. Weder der FC Bayern noch der BVB wissen derzeit, mit welchem Trainer sie in die kommende Spielzeit gehen werden. Münchens Coach Jupp Heynckes hat mehr als einmal betont, dass er über die Saison hinaus nicht mehr zur Verfügung steht. Beim BVB läuft der Vertrag von Peter Stöger am Saisonende aus. Ob der Kontrakt mit dem in der Bundesliga mit Dortmund noch unbesiegten Österreicher nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal in München (1:2) und in der Europa League gegen RB Salzburg verlängert wird, ist fraglich. Bei der Trainersuche kommen sich beide Klubs in die Quere. Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig), Jürgen Klopp (FC Liverpool), Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim), Niko Kovac (Eintracht Frankfurt), Lucien Favre (OGC Nizza) – all diese Namen kursieren bei beiden Vereinen. Nur Thomas Tuchel, der ehemalige Borussen-Coach, ist mittlerweile aus dem Spiel.

Zudem steht für etliche Akteure auf beiden Seiten ihre Zukunft auf dem Spiel. Bei den Bayern kämpfen speziell Franck Ribéry (wird nächste Woche 35) und Arjen Robben (34) um die Verlängerung ihrer Karriere. „Er hat wie ein 25-Jähriger trainiert“, sagt Heynckes über Robben, der sich nach einer Verletzungspause rechtzeitig vor der heißen Phase im April mit den beiden Champions-League-Begegnungen gegen Atletico Madrid (Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag in Spanien) zurückmeldet. Fehlen wird heute der 30-jährige Chilene Arturo Vidal (Oberschenkelprellung), der angeblich bei Manchester United auf der Wunschliste steht.

Mario Götze muss sich beweisen

Auf Dortmunder Seite müssen sich Mario Götze (an ehemaliger Wirkungsstätte) und André Schürrle beweisen. Für sie wie auch für Marco Reus, der wegen Adduktorenproblemen heute wohl wieder ausfallen wird, steht die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Russland auf dem Spiel. „Natürlich schauen wir ganz genau hin und beobachten, wer uns überzeugt“, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor den letzten sieben Bundesliga-Spieltagen.

Keine Sorgen braucht sich diesbezüglich Thomas Müller zu machen. Er geht gewohnt locker in die heutige Begegnung. „Für unsere Fans ist es sicher ein wichtiges Spiel. Und für uns auch, um wieder in die Spur zu finden“.