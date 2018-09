„Es groovt einfach“ in Karlsruhe

Karlsruhe. Die Stimme hallt laut durch den rappelvollen S-Bahn-Waggon. „Haltet euch bloß gut fest“, ruft eine Frau. Sie habe zwar einen medizinischen Beruf, aber: „Ich habe heute keine Zeit für Erste Hilfe. Ich muss zum Gala-Konzert.“ Einige Frauen unterbrechen kurz ihren Gospel-Gesang in der Bahn und lachen. Das ist Karlsruhe an diesem Wochenende. Eine Stadt im musikalischen Ausnahmezustand. Gospel-Fans und Sänger, wohin man tritt und schaut.

Rund 5400 Chorsänger kamen zum Internationalen Gospelkirchentag in Karlsruhe von Freitag bis Sonntag. Höhepunkt: ein Gala-Konzert am Samstagabend mit international bekannten Gospel-Künstlern in der dm-Arena. Allein dort drängen sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 6000 Menschen. Sie wollen die wohl berühmteste deutsche Gospel-Sängerin Miriam Schäfer sowie den zwölffachen Grammy-Gewinner Kirk Franklin aus den USA sehen und hören. Die meisten der Zuschauer können fast alle Songs mitsingen.

„Ich finde den gemeinsamen Gesang faszinierend. Man spürt die Schwingungen“, sagt Wolfgang Koch aus Stuttgart: „Gospel groovt einfach!“ Allerdings empfindet er die Funk- und Hip-Hop-lastige Musik Franklins als zu laut und grell. Eine Meinung, der sich Karl-Heinz Schuck aus Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) anschließt: „Der Top-Act, Kirk Franklin, überzeugt mich nicht. Ansonsten ist das Festival richtig gut gelungen.“

Szenenwechsel. Karlsruhe am Samstagnachmittag, in der Innenstadt singen auf fünf Bühnen Chöre aus 16 Nationen. Der Karlsruher Harald Köner erzählt, er habe erst am Freitagabend mitbekommen, dass in der Stadt Bühnen aufgebaut werden. „Aber jetzt bin ich total begeistert“, erzählt er. Andere freuen sich schon lange auf das Festival. Gospel-Fan Rita Schiffner aus der Nähe etwa ist extra aus Augsburg angereist.

Veranstalter des Karlsruher Festivals war die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Landeskirche in Baden, der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der Evangelischen Kirche in Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe. epd