Es kommt nicht aufs Tempo an

Wer gerne die Laufschuhe schnürt, aber die großen Rennwettbewerbe scheut, für den dürfte der erste Firmenlauf in Sulz genau richtig sein.

Bei der Premiere am Mittwoch, 25. Juli, dem letzten Schultag vor den Sommerferien rennen die Teilnehmer auf fünf Kilometern vom Albeck-Stadion aus am Neckar entlang und wieder zurück zum Stadion. Erstmals wird die Neckarstadt als fünfte von ingesamt neun Stationen Teil der „BW-Running“-Serie der baden-württembergischen Leichtathletik-Verbände.

Das erstmalige Angebot scheint bei Unternehmen im Raum Sulz auch mehr als ein Vierteljahr vor dem Termin schon durchaus auf Interesse zu stoßen: Wie Projektleiter Alexander Hübner von der AOK am Freitag auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE mitteilte, haben sich bereits etwa 30 Lauffreudige angemeldet. „Das ist schon mal nicht schlecht“, zeigt sich Hübner zufrieden, was die Zahl der Interessenten in Bezug auf die Größe der Stadt angeht.

Neun Stationen umfasst die Laufserie „BW-Running“ – eine bunte Mischung aus kleineren Städten wie Sulz und größeren Städten wie der Metropole Stuttgart. „Das ist Teil des Konzepts des Hauptsponsors AOK nach dem Motto ‚Gesund und nah’“, erklärt Hübner. „Wir wollen mit den Firmenläufen in allen Regionen vor Ort sein, nicht nur in die größeren Städte“.

Mit einer Länge von fünf Kilometern ist die Strecke auch von ungeübten Läufern gut zu bewältigen. „Wir wollen die Leute dazu bewegen, Sport zu machen – allerdings ohne zeitlichen Druck“, betont Projektleiter Alexander Hübner gegenüber unserer Zeitung.

Bei den Firmenläufen komme es nicht auf das Tempo an. Eine Zeitmessung wird es aber trotzdem geben, und eine Siegerehrung darf natürlich auch nicht fehlen. Dabei werden die drei schnellsten Teams prämiert. Für Einzelsieger gibt es hingegen keine Auszeichnungen. Hübner weiß aus der Erfahrung von anderen Firmenläufen, dass die teilnehmenden Unternehmens-Mannschaften solche Rennveranstaltungen durchaus als sportlichen Konkurrenzkampf auffassen. „Der Charakter ist aber ein anderer als bei einem richtigen Wettrennen“, betont Hübner.

Starten dürfen alle, die Lust und Laune haben – Unternehmen, Firmen, Organisationen, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Ämter, Behörden, Treffs, Läufer und Walker. Ein Team muss aus mindestens vier Läufern bestehen, nach oben gibt es keine Grenzen.

Den genauen Verlauf der Fünf-Kilometer-Strecke müssen die Organisatoren von „BW-Running“ gemeinsam mit dem Turnverein Sulz erst noch festlegen. Geplant ist jedoch, dass die Teilnehmer vom Albeck-Stadion aus am Neckar entlang laufen.

Nach dem Zieleinlauf gibt es für die Teilnehmer und die Zuschauer eine After-Run-Party mit Musik, Interviews und Siegerehrungen sowie einen Erholungsbereich zum gemeinsamen Genießen, Ausruhen und Unterhalten. Als Nebeneffekt ergibt sich so die Möglichkeit zum lockeren Austausch zwischen sportlich Aktiven Firmenmitarbeitern aus Sulz.

Als Veranstalter treten die AOK, der Württembergische Leichtathletik-Verband, die Stadt Sulz und der TV Sulz auf.

Idee des Heinrich-Kipp-Werks

Die Anregung ging übrigens vom Holzhauser Heinrich-Kipp-Werk aus, dessen Laufgruppe sich in den vergangenen beiden Jahren bereits mit jeweils über 30 sportlichen Mitarbeitern an den „BW-Running“-Läufen in Balingen und Ludwigsburg beteiligt hat. Als Teilnehmer bereits fest stehen neben einem Team der Stadtverwaltung Sulz auch eine Läufergruppe des Heinrich-Kipp-Werks. Weitere dürfen im Lauf der nächsten Monate noch dazukommen.