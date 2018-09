Es krachte auf der Kreuzung

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Oldtimer den Lichtenberger Weg und nahm an der Kreuzung einem von rechts kommenden VW Touran die Vorfahrt. Dessen 56-jähriger Fahrer versuchte noch, den Zusammenstoß mit einer Vollbremsung zu verhindern. Doch es reichte nicht mehr. Bei der Kollision wurde die 18-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Nach Schätzung der Polizei entstand an den Autos Schaden in Höhe von 15000 Euro. Der Oldtimer musste abgeschleppt werden.