Es reichte immerhin für Platz drei

Mit 12,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen landete die 36-jährige Marina Kloiber-Jung auf Platz drei der sechs Kandidatinnen und Kandidaten um den neu zu vergebenden Oberbürgermeister-Posten in der Doppelstadt. Kloiber-Jung leitete bis 2017 acht Jahre lang das Rechnungsprüfungsamt in Rottenburg, bevor sie in ihre Heimatstadt Villingen-Schwenningen zurückkehrte und dort die Leitung der Technischen...