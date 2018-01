Etat mit sieben Aussteigern

Tübingen hat den Haushaltsplan für dieses Jahr beschlossen – allerdings ohne die zusammen sieben Stimmen von Tübinger Liste und FDP. Dabei hatte es auch nach der zweiten Verhandlungsrunde noch so ausgesehen, als würden die beiden Fraktionen mitgehen. Als sich dann aber in der dritten Runde am Donnerstag abzeichnete, dass die Mehrheit etliche neue Stellen in der Verwaltung schaffen will, zogen Die...