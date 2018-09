Rust. Seit dem Saisonstart Ende März seien knapp vier Millionen Gäste gezählt worden, sagte Inhaber Roland Mack am Mittwoch. Bis Ende des Jahres würden es 5,6 Millionen Besucher oder mehr werden. Damit werde der Besucherrekord des vergangenen Jahres erneut erreicht oder übertroffen. Die Monate September und Oktober seien in dem Vergnügungspark nach dem August traditionell die besucherstärksten Monate. Die Vorbuchungen hierfür seien positiv.

Während es dieses Frühjahr ein deutliches Besucherplus gegeben habe, sei der August wegen der Hitze etwas schwächer gewesen, sagte Mack. Manche Tagesbesucher seien lieber ins Freibad gegangen als in den Freizeitpark. Nach dem Ende der Sommerferien stünden die Besucherzahlen nun auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Europa-Park habe sich damit ähnlich entwickelt wie der Rest der Branche, sagte eine Sprecherin des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. Das Besucherinteresse sei unverändert hoch. Deutschlandweite Zahlen für dieses Jahr gebe es noch nicht.

Der Europa-Park öffnete am Mittwoch eine neu gestaltete, 45 Meter hohe Dunkel-Achterbahn, die mit dem Pariser Varieté Moulin Rouge und dem französischen Starregisseur Luc Besson realisiert wurde. In den vergangenen zehn Monaten seien in die Bahn und weitere Attraktionen rund 30 Millionen Euro investiert worden, sagte Mack. Besson, der die Bahn in Rust eröffnete, wollte sich öffentlich nicht äußern.