Wie die Beamten berichten, beobachtete der 41-Jährige gegen 17.45 Uhr am Ufer des Sees eine 16-Jährige und zwei 19-Jährige, die etwa 15 bis 20 Meter von ihm entfernt auf der Wiese saßen. Dabei onanierte der nur mit einem Unterhemd bekleidete Mann. Als die Polizei kam, versteckte er sich hinter einem Gebüsch und zog sich die Hose an. Der 41-Jährige, so die Beamten, sei bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten und wurde am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hinweise auf einen weiteren Exhibitionisten gesucht

Derweil ging beim Polizeirevier Tübingen eine weitere Mitteilung über einen Exhibitionisten am Hirschauer Baggersee ein. Auch er soll sich am Donnerstag unsittlich gegenüber mehreren Frauen gezeigt und onaniert haben. Die Frauen verständigten jedoch erst von Zuhause aus die Polizei. Dieser Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,70 Meter groß, zirka 45 Jahre alt und stämmig. Er soll dicke Wangen und eine Glatze haben. Er trug weiß/rote Badeshorts und ein weißes Hemd, außerdem ein Kopftuch und braune Halbschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0 70 71 / 9 72 86 60 entgegen.