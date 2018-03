Stuttgart. Die Fachleute gehen davon aus, dass erneut weniger Menschen ohne Job waren als im Vormonat. Verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresmonat fällt die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg momentan ohnehin immer deutlich niedriger aus. Nach einem Anstieg zu Jahresbeginn war sie im Februar auf 207 776 gesunken. Die Quote lag bei 3,4 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit gibt die Zahlen für März am Donnerstag bekannt.