Lorch. Es könnte eine angelassene Kerze oder ein glühender Zigarettenstummel gewesen sein, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. In dem Doppelhausanbau schwelten am Montag mehrere Möbelstücke über mehrere Stunden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10 000 Euro.