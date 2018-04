Am Sonntagnachmittag ist in Bittelbronn ein 54-jähriger Radfahrer nach einem Bremsvorgang unfreiwillig abgestiegen. Glücklicherweise verletzte er sich nur leicht. Er fuhr gegen 17.40 Uhr auf der abschüssigen Schopflocher Straße in Richtung Bittelbronner Ortsmitte. Weil er sich nicht ans Rechtsfahrgebot hielt, musste er stark bremsen, als ihm ein VW Golf entgegenkam, um eine Kollision zu verhindern. Dabei überschlug sich der Radfahrer. Er stürzte auf die Fahrbahn. Wegen erkennbarer Prellungen und Schürfungen brachte ihn ein Krankenwagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.