Berlin. Unter den Innenpolitikern der Bundestagsparteien gibt es große Irritationen über das Vorgehen des Innenministeriums (BMI) bei der Entsendung einer Ex-Verfassungsschützerin in den Amri-Untersuchungsausschuss. „Nach der Abberufung der umstrittenen BMI-Mitarbeiterin im Untersuchungsausschuss erwarten wir in der Beratungssitzung am Donnerstag umfassende Aufklärung vom Innenministerium“, sagte der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Untersuchungsausschuss, Fritz Felgentreu, am Dienstag in Berlin.

Der Ausschuss wolle wissen, für welche Vorgänge und Personen die Mitarbeiterin in ihrer damaligen Tätigkeit für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) zuständig war. „Wir erwarten für die weitere Zusammenarbeit, dass das BMI unseren Aufklärungsauftrag unterstützt und nicht behindert.“ Sollten sich die Berichte bestätigen, „halte ich das Vorgehen für extrem unglücklich, wenn nicht für ungeschickt“, sagte CDU-Innenexperte Klaus-Dieter Gröhler.

Die Abgeordneten hatten vergangene Woche erfahren, dass die Beamtin, die im Ausschuss darüber wacht, dass keine Geheiminformationen öffentlich werden, früher selbst in der fraglichen Abteilung des Bundesverfassungsschutzes gearbeitet hatte. Der Ausschuss soll aufklären, warum der Islamist und spätere Attentäter Anis Amri von den Behörden nicht rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen worden war. dpa