Fall Amri: Doppelrolle einer Beamtin

Berlin. . Daran, dass der furchtbare Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 hätte verhindert werden können, gibt es wenig Zweifel. Mit der Frage, an welchen Stellen die Sicherheitsbehörden versagt haben, beschäftigt sich unter anderem ein Untersuchungsausschuss des Bundestages. Als am 27. September dieses Jahres ein Zeuge des Bundesamtes für Verfassungsschutz befragt wird, unterbricht die vom Bundesinnenministerium entsandte Eva Maria H. immer wieder die Befragung und verweist auf die Geheimhaltungspflicht. Mit der Materie kennt sich die Beamtin bestens aus. Immerhin war sie selbst mindestens bis zum Sommer 2016 Kollegin des Zeugen. Wovon die Abgeordneten im Ausschuss bis zum Dienstag dieser Woche nichts wussten.

Die Empörung ist nun groß. Zumindest bei den Oppositionsabgeordneten. „Dass uns die Bundesregierung eine Beamtin in den Ausschuss als Beauftragte geschickt hat, die nicht nur verschwiegen hat, dass sie Mitarbeiterin des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, sondern auch, dass sie dort mit dem Kontaktumfeld von Anis Amri betraut war, ist schon ein starkes Stück.“ So sieht es jedenfalls die Linken-Obfrau Martina Renner. Sollte Eva Maria H. tatsächlich als Zeugin in den Ausschuss gerufen werden, dann ist sie bestens vorbereitet. Als Entsandte des Innenministeriums hatte sie vollständige Akteneinsicht. abo