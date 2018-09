Familie auf der Anklagebank

Ravensburg. Dass die Angeklagten im Sitzungssaal 1 des Ravensburger Landgerichts eine Familie sind, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Die Eltern, 61 und 64 Jahre alt, sitzen ohne Regung nebeneinander, dazwischen eine Dolmetscherin. Der Vater trägt einen langen Wollmantel und hat sich zum Schutz vor den Kameras eine Mütze tief ins Gesicht gezogen, die Mutter trägt ein beiges Kopftuch mit glitzernden Steinchen darauf und schirmt ihr Gesicht mit einem Umschlag ab.

Schräg gegenüber sitzt der 20-jährige Sohn der beiden. Weites Hemd, Afro-Frisur und Vollbart. Daneben hat der Ehemann der Tochter Platz genommen, der 35-Jährige zeigt als Einziger sein Gesicht. Die Angeklagten suchen untereinander keinen Blickkontakt, starren bei der Verlesung der Anklage in den Raum oder sprechen leise mit den Dolmetschern.

Eltern retten Opfer das Leben

Ein Mitglied der Familie fehlt im Ravensburger Gerichtssaal: Alaa W., 17 Jahre alt. Und doch ist sie präsent, denn wegen ihr ist die Familie heute hier. Gemeinsam sollen Bruder, Ehemann, Vater und Mutter im Februar versucht haben, das Mädchen in der elterlichen Wohnung in Laupheim (Kreis Biberach) zu töten. Alaa W.s Mann stammt aus Syrien, der Vater aus dem Libanon, die Mutter und der Bruder wurden wie sie selbst in Libyen geboren.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft dem Bruder und dem Ehemann deswegen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Die Eltern sind „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sie sollen die Haupttäter laut Anklage zur Tötung ihrer Tochter aufgefordert haben, jedoch nach der Tat die Rettungskräfte alarmiert und damit der schwer verletzten 17-Jährigen das Leben gerettet haben.

Die junge Frau sollte wohl sterben, weil die Eltern und die beiden mutmaßlichen Haupttäter der Meinung waren, sie habe die Ehre der Familie beschmutzt. Staatsanwalt Florian Steinberg schildert, dass die Tochter immer wieder Ärger mit ihrer Familie gehabt habe. Am Abend des 27. Februar eskaliert die Situation. In der elterlichen Wohnung in Laupheim stellt der Bruder Alaa W. zur Rede. Er ist von den Behörden als islamistischer Gefährder eingestuft, wurde erst kurz zuvor aus der U-Haft entlassen. Er stört sich daran, dass seine Schwester in einen anderen Mann verliebt ist, die arrangierte Ehe mit ihrem 17 Jahre älteren Ehemann auflösen will. Außerdem ist die 17-Jährige schwanger – ohne zu wissen, ob vom Ehemann oder dem neuen Freund.

Auf dem Handy seiner Schwester findet der 20-Jährige außerdem Bilder, die das Mädchen an ihren neuen Freund gesendet hat. Darauf sind ihre nackten Schultern zu sehen, beschreibt der Staatsanwalt. „Für den Mann und den Bruder waren das Nacktbilder“, sagt er. „Sie beschimpften sie als Schlampe und Hure.“ Der Ehemann des Mädchens holt ein Brotmesser aus der Küche, mit dem er der 17-Jährigen schwere Verletzungen an der Hand zufügt.

Als das Mädchen hinter ihren Eltern Schutz sucht, fordern Vater und Mutter die beiden mutmaßlichen Haupttäter laut Anklage zur Tötung der Tochter auf. Der Bruder sticht mit einem weiteren Messer mehrfach auf seine Schwester ein, trifft dabei die Lunge und den Herzbeutel. Das Mädchen verliert kurz das Bewusstsein, blutet stark.

Ein Video, wie Alaa W. blutverschmiert auf dem Bett liegt, schickt der Bruder dann dem neuen Freund der Schwester. „Ich genieße es, ihr beim Sterben zuzusehen und rauche dabei eine Zigarette“, sagt er in die Kamera. Kurz darauf fliehen die beiden Hauptangeklagten, der Vater verständigt um 21.28 Uhr den Rettungsdienst, der seine Tochter auf die Intensivstation bringt. Sie überlebt nur knapp.

Zu den Vorwürfen äußern sich die Angeklagten am ersten Verhandlungstag nicht. Ihre Vernehmung ist für den 9. Oktober geplant. Für den Prozess sind zunächst zehn Verhandlungstage bis Ende November angesetzt.