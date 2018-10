Farbe für das Ärztehaus

Ein weites Atrium mit viel Licht und großflächigen, weißen Wänden, das alles in einem Gebäude, in dem viele Menschen Tag für Tag viel Zeit mit Warten verbringen: Eigentlich war das Mössinger Gesundheitszentrum von Anfang an wie geschaffen für Ausstellungen. Der Gedanke, die kahlen Wände mit Kunst zu schmücken, geistert auch schon etwas länger durch die Stadt. Jetzt ist aus der Idee ein Konzept ge...