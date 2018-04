Fast drei Promille am Steuer

Eine stark alkoholisierte Renault-Fahrerin hat am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr, in der Reichenbachstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die 45-Jährige war in Richtung Reicheneck unterwegs, als sie auf den vor ihr abbremsenden Porsche Cayenne eines 41-Jährigen auffuhr. Die Polizeibeamten stellten bei der Frau eine Alkoholisierung von annähernd drei Promille fest, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihren Führerschein zogen die Beamten gleich ein.