Fast jeder Dritte legt nichts zur Seite

Frankfurt. Insgesamt legen die Deutschen mehr Geld zurück als noch vor einem Jahr. Die Sparquote und damit der Anteil des verfügbaren Einkommens, der monatlich zurückgelegt wird, ist im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zu Ende 2016 um 0,5 Punkte auf 10,2 Prozent gestiegen, zeigt eine Studie des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). Auch das Geldvermögen ist trotz der anhaltend niedrigen Zinsen von brutto 6046 Mrd. EUR Ende vergangenen Jahres auf 6061 Mrd. EUR Ende des ersten Quartals gestiegen.

Diese Zahlen dürfen nach Ansicht des BVR aber nicht den Blick darauf verstellen, dass offenbar die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht: Mittlerweile legen nur noch 71 Prozent der Bundesbürger jeden Monat etwas zur Seite. Umgekehrt heißt das: 29 Prozent sparen nicht – weil sie es angesichts der niedrigen Zinsen für wenig sinnvoll halten oder weil sie dazu gar nicht in der Lage sind. Vor zwei Jahren lag der Anteil bei 20 Prozent. „Grund für den rückläufigen Anteil an Sparern dürfte in erster Linie die seit 2016 vorherrschende Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank sein, durch die das allgemeine Zinsniveau noch einmal deutlich gefallen ist“, sagt BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin. Angesichts der Notwendigkeit zur privaten Altersvorsorge sei das problematisch.

Zwar sorgen Personen mit höheren Einkommen dafür, dass immer mehr gespart wird und die Sparquote insgesamt gestiegen ist, vermutet Martin. Die Studie zeigt aber, dass der Anteil der Nichtsparer vor allem bei Personengruppen mit niedrigen Einkommen steigt. Unter Bundesbürgern, die monatlich netto weniger als 1000 EUR erhalten, hat sich der Anteil der Nichtsparer von 2016 bis 2018 von 32 auf 45 Prozent erhöht. Auch bei denjenigen, die zwischen 1000 und 3000 EUR netto beziehen kletterte die Nichtsparer-Quote um 10 Punkte auf 24 Prozent. Dagegen verzichten unter denen, die monatlich mehr als 3000 EUR netto erhalten nur 5 Prozent aufs Sparen.

Während Martin vermutet, dass Gering- und Wenig Verdiener immer seltener sparen, weil es faktisch keine Zinsen mehr gibt, dürfte auch die Höhe der Einkommen eine Rolle spielen, auch vor dem Hintergrund, dass Wohnen vor allem in den Ballungsräumen immer teurer wird.

Unter dem Strich sind die Deutschen aber auch 2017 wieder ein Stück reicher geworden, was wiederum darauf hindeutet, dass die Lücke zwischen denen, die wenig besitzen, und denen, die gut oder sehr gut dastehen, größer wird.

2017 habe das Geldvermögen der privaten Haushalte um knapp 222 Mrd. EUR zugelegt, das Sachvermögen um 31 Mrd. EUR. 2018 rechnet der BVR mit einem Plus von 227 Milliarden beim Geld- und 32 Milliarden beim Sachvermögen. Der BVR führt dies auf höhere Ersparnisse, Kursgewinne und eine höhere Kreditaufnahme etwa für den Kauf einer Immobilie zurück.

Rolf Obertreis