Den Grund, sagte der 19-Jährige, habe er nicht erkennen können. Deshalb fuhr er weiter, bis er an der Ampel an der Einmündung Eberhard-/Gutenbergstraße stehen bleiben musste. Gleich darauf habe ihm ein Mann durchs offene Fenster mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei dann wieder in den silbernen Mercedes gestiegen.

Weil der 19-Jährige nur einen Teil des Kennzeichens erkennen konnte, sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der 0 71 21 / 9 42 33 33 zu melden.