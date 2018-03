In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter in der Rosenfelder Straße die Scheibe eines Frisörsalons eingeschmissen und Schachdeckel ausgehoben. Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei per Notruf darüber informiert, dass mehrere Jugendliche, mit Kapuzenpullovern bekleidet, Schachdeckel auf der Rosenfelder Straße herumziehen und wohl auch eine Scheibe zu Bruch gegangen ist. Weitere Ermittlungen werden noch geführt, teilt die Polizei mit.