Festlicher Auftakt in Mühringen

Aus dem Jahr 1969 stammt dieses Bild, welches die Gründungsmitglieder des närrischen Freundschaftsringes um Horb nach einer Ringsitzung im Gasthof „Adler“ in Mühringen zeigt. Zusammen mit dem Ehrenpräsidenten Julius Fischer aus Weitingen haben wir versucht, Namen herauszufinden. Das ist uns nur zum Teil gelungen. Zu sehen sind (unter Vorbehalt) in der vorderen Reihe von links: Adam Ott (Ergenzingen), Linus Steimle (Untertalheim), Leo Bieger (Mühringen), Erwin Sommerfeld (Dettingen), Julius Fischer (Weitingen). In der Reihe dahinter findet man Heinz Trost aus Bierlingen (Zweiter von links) und Adolf Riester aus Mühringen (Dritter von rechts). Im oberen Drittel sind Alfred Straub (Weitingen), Benno Beuter (Dettingen), Hans Teufel (Eutingen) und der Horber „Menne“ Ulmer zu sehen. Archivbild: Ruggaber