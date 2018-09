Forchtenberg. Alle vier Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn am Freitag mitteilte. Mehrere Feuerwehren waren mit 90 Kräften im Einsatz. Sie konnten allerdings nicht verhindern, dass die Flammen auch auf eine Garage übergriffen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand im Stadtteil Sindringen am Donnerstagabend kam.