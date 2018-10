1943 wurde Julius Hirsch in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet.

Der Preis geht an Personen oder Vereine, die sich aktiv für Demokratie, Menschenrechte sowie den Schutz von Minderheiten einsetzen. In diesem Jahr wurde der SC Aleviten Paderborn ausgezeichnet. Die Jury um Verbandspräsident Reinhard Grindel ehrt den Verein aus Ost-Westfalen für das Projekt „Wege der Erinnerung“. Jugendgruppen des Paderborner Vereins hatten KZ-Gedenkstätten in Sachsenhausen und Ravensbrück besucht.

Gerade wenn es um den Schutz von Minderheiten geht, engagiert sich der DFB schon seit vielen Jahren. Zum Beispiel auch beim Thema Integration. Wie verzwickt das sein kann, war kürzlich bei Spiegel online zu lesen. Die Autoren des Artikels „Rausgekickt – Geflüchtete in Fußballvereinen“ beschreiben das komplizierte Verfahren für Fußballklubs aus den vier höchsten Ligen, Flüchtlingskinder in den Ligabetrieb aufzunehmen. Die Erkenntnis: „Bei deutschen Kindern dauert die Anmeldung eine Stunde, bei Flüchtlingen bis zu eineinhalb Jahre.“ So werden Vereinsvertreter zitiert. Wer aus diesem Geflecht von Fifa-Statuten und Gesetzen eine Lösung hevorzaubert, die Vereinen die Integration von jungen Flüchtlingen erleichtert, darf sich auch Hoffnungen auf einen Preis machen.