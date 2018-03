Reutlingen. Unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Manz AG seien der Grund für die sofortige Freistellung, teilte das Unternehmen am Montag mit. Von Dahlen hatte den Posten seit Juni 2017 inne. Bis die Stelle nachbesetzt ist, übernehmen Vorstandskollegen laut Mitteilung dessen Aufgaben.

Der Manz AG gelingt der jüngsten Bilanz zufolge langsam der Weg aus der Krise, in die das Unternehmen 2015 durch stornierte und verschobene Aufträge geraten war. Ein Großauftrag der 2016 bei Manz eingestiegenen Shanghai Electric Group für Maschinen, mit denen in China besonders dünne Solarmodule hergestellt werden sollen, brachte die Rettung. In der Herstellung der Maschinen liege man im Zeitplan hieß es kürzlich bei der Bilanzvorstellung.