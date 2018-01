Flüchtlinge werden nicht umgesiedelt

In der Sitzung am Dienstagabend beschloss der Hirrlinger Gemeinderat eine Satzungsänderung für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Waldstraße.Bereits im September hatte das Gremium über die Satzung für die Gebäude in der Brunnenstraße und im Hafenmarkt abgestimmt. In den zwei Gebäuden in der Brunnenstraße leben derzeit 21 Menschen in der Anschlussunterbringung. Das Gebäude im Hafenm...